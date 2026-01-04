پخش زنده
امروز: -
کشاورزان قهستانی از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۲ تُن و ۸۵۰ کیلوگرم زرشک به عنوان زکات مستحبی پرداخت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) قهستان گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۲ هزار و ۸۵۰ کیلوگرم زرشک به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال بهعنوان زکات مستحبی در شهر قهستان جمعآوری شده است.
حسینزاده با اشاره به جایگاه ویژه زرشک در اقتصاد منطقه افزود: زرشک بهعنوان یکی از محصولات استراتژیک و مهم قهستان، نقش قابل توجهی در معیشت کشاورزان دارد و مشارکت بهرهبرداران در پرداخت زکات این محصول، گامی مؤثر در حمایت از نیازمندان و ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در جامعه به شمار میرود.
وی با بیان اینکه زکات جمعآوریشده در سرفصلهای مختلف برای کمک به نیازمندان هزینه میشود، گفت: این منابع در حوزههایی همچون تأمین معیشت خانوادههای نیازمند، تهیه سبدهای غذایی، تأمین هزینههای دارو و درمان، و اجرای طرحهای عمران و آبادانی (عام المنفعه) در همان روستاهایی که زکات پرداخت کردهاند، مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته حسینزاده، مردم نیکوکار میتوانند برای پرداخت زکات مستحبی با مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا از طریق روشهای الکترونیکی، در اجرای این سنت حسنه مشارکت کنند.