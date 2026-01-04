پخش زنده
نماینده کشورمان از رسیدن به جدول دوم گروهی مسابقات لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ بازماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دعوتی لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ در گروه نخست، با حضور حسین وفایی نماینده اسنوکر حرفهای کشورمان، در سالن ماتیولی شهر لستر کشور انگلیس برگزار شد و در پایان این مرحله، وفایی از صعود به دور بعدی رقابتها بازماند.
وفایی در این گروه ۷ نفره، در پنج دیدار به میدان رفت که تنها در یک مسابقه برابر پانگ جیونشو از چین با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید. نماینده کشورمان در سایر دیدارها برابر رقبای خود نتیجه را واگذار کرد.
نتایج حسین وفایی در مرحله گروهی به شرح زیر است:
• حسین وفایی ۱ – ۳ جو اکانر
• حسین وفایی ۱ – ۳ جکسون پیج
• حسین وفایی ۰ – ۳ الیوت اسلیسر
• حسین وفایی ۲ – ۳ کریس ویکلین
• حسین وفایی ۳ – ۲ پانگ جیونشو
با توجه به نتایج کسبشده و جدول ردهبندی گروه، حسین وفایی موفق به قرار گرفتن در جمع چهار بازیکن برتر نشد و بدین ترتیب از راهیابی به مرحله بعد مسابقات لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ بازماند.