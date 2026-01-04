رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف گفت: در شهر‌های نشتیفان ۳۴ و خواف ۳۳ دستگاه آسباد وجود دارد که با توجه به آسیب‌های موضعی تعدادی از آنها به منظور جلوگیری از افزایش تخریب؛ مرمت اضطراری در دستور کار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،

محمود باعقیده افزود: بر این اساس عملیات مرمتی ۶ آسباد در شهر خواف و هفت آسباد در شهر نشتیفان به تازگی انجام شد.

وی ادامه داد: این عملیات مرمتی شامل؛ سبک سازی پشت بام، دیوار چینی، کاهگل کشی و نصب ناودان به مدت ۴۵ روز انجام شد.

باعقیده گفت: از مجموع ۲۰۲ آسباد شناسایی شده در شهرستان خواف تاکنون ۸۳ مورد مرمت شده است.

آسباد سامانه آرد کردن گندم با استفاده از قدرت باد است و آسباد‌های نشتیفان خواف در استان خراسان رضوی از بزرگترین مجموعه‌های خشت و گلی و چوبی تاریخی ایران و قدیمی‌ترین مجموعه آسباد جهان است که پیش از اسلام در این منطقه ساخته شده است.

شهرستان خواف با داشتن جاذبه‌های گردشگری متعدد و ۴۵۰ اثر تاریخی و شناسایی شده از ظرفیت‌های مناسبی برای جذب گردشگران و مسافران برخوردار است.