به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ تمام دامداریها ومرغداریهای باید خوارک دام وطیور خود را به موقع ذخیره کنندتا درمواقع بارش برف با مشکل مواجه نشوند.
معاون فرمانداربویین میاندشت در جلسه ستادفرماندهی عملیات پاسخ به بحران به بارشهای اخیر وبرخی مشکلات بوجود آمده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در فصل زمستان قرار داریم وهنوز هم احتمال بارشهای سنگین وجود دارد لازم است ۱۴ واحد مرغداری شهرستان ودامداریها نسبت به تامین خوراک دام وطیور خود به موقع اقدام کنند.
محمد باتوانی افزود: انتظار میرود شهروندان درمواقع بارش برف از پارک خودرو در کنار خیابانها ومعابرشهری پرهیز کنند تا عملیات برف روبی به موقع و با سرعت انجام شود.
حمید رضا رحیمی رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جادهای بویین میاندشت نیزگفت: درحال حاضر تمام مسیرهای اصلی وفرعی شهرستان باز ورفت و آمد در آنها جریان دارد و فقط مسیرروستای باغمادی مسدود است که عملیات بازگشایی آن از فردا آغاز میشود.