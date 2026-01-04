نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، رئیس دستگاه قضایی و رئیس مجلس عراق در مراسم ششمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی در بغداد، با تجلیل از نقش شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در شکست داعش، بر اهمیت حمایت جمهوری اسلامی ایران، حفظ دستاوردهای این پیروزی و تقویت وحدت و حاکمیت ملی عراق تأکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، در این مراسم رسمی، محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق با اشاره به نقش برجسته شهید قاسم سلیمانی و حمایت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم گفت: نقش‌آفرینی‌ها و خدمات شهید سلیمانی فراتر از آن است که حتی منکران بتوانند آن را نادیده بگیرند و او سرانجام زندگی خود را با شهادت بر خاک عراق به پایان رساند.

محمد شیاع السودانی افزود: مشارکت شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در مبارزه با تروریسم و همچنین حمایت ایران و برادران هم‌پیمان، از عوامل اصلی تحقق پیروزی علیه داعش بود.

وی با اشاره به شهادت فرماندهان پیروزی تصریح کرد: این حادثه شش سال پیش در نتیجه تجاوزی رخ داد که نقض آشکار حاکمیت ملی عراق به شمار می‌رود و فرماندهان پیروزی و همراهانشان را هدف قرار داد.

نخست‌وزیر عراق با اشاره به حادثه آن شب فرودگاه بغداد تأکید کرد: ترور فرماندهان پیروزی در فرودگاه بغداد، نقضی بزرگ علیه یک مکان غیرنظامی و امن بود؛ مکانی که قوانین بین‌المللی تعرض به آن را ممنوع کرده‌اند.

در ادامه این مراسم، عبداللطیف جمال رشید، رئیس‌جمهور عراق نیز با تجلیل از نقش کلیدی فرماندهان پیروزی در شکست داعش گفت: نقش قهرمانانه شهید ابومهدی المهندس و حمایت‌ها و ایستادگی شهید قاسم سلیمانی در کنار عراق، هرگز از یاد ملت این کشور نخواهد رفت.

رئیس‌جمهور عراق تأکید کرد: حمایت‌های شهید قاسم سلیمانی عامل اصلی ایستادگی عراق در برابر داعش بود و حفظ میراث این پیروزی، مسئولیتی ملی و اخلاقی برای همه عراقی‌ها به شمار می‌رود.

همچنین هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق در این مراسم با اشاره به نقش فداکاری‌های فرماندهان پیروزی در شکست داعش و شکل‌گیری نهادهای کشور گفت: سالروز شهادت فرماندهان پیروزی یادآور درس‌هایی از ایثار و فداکاری است که راه را برای مرحله‌ای جدید از پیروزی هموار کرد.

وی با تأکید بر اینکه شهادت فرماندهان پیروزی یک مسئولیت ملی ایجاد کرده است، افزود: فداکاری‌های آنان نقش مهمی در تشکیل و تثبیت نهادهای کشور داشت و حفظ این دستاورد ملی یک ضرورت است.

رئیس مجلس عراق همچنین بر اهمیت این مراسم در تقویت وحدت ملی تأکید کرد و خواستار پایبندی به زمان‌بندی‌های قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید شد و از جریان‌های سیاسی این کشور خواست با گفت‌وگو و تفاهم، زمینه تقویت ثبات و پیشبرد اصلاحات را فراهم کنند.