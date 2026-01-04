به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره هواشناسی شهرستان مهاباد گفت: در شبانه روز گذشته تخت‌سلیمان تکاب با ثبت حداقل دمای منفی ۲۱.۱ درجه سانتی‌گراد دومین شهر سرد کشور پس از هزارکانیان در کردستان بود.

اردلان محمدپور افزود: با ریزش هوای سردش به منطقه، حداقل دمای هوا افت شدیدی پیدا کرده است و در این مدت هزارکانیان در استان کردستان با دمای منفی ۲۴ درجه و تخت سیلمان تکاب با دمای منفی ۲۱.۱ درجه سانتی‌گراد به ترتیب سردترین شهر‌های کشور بودند.

محمدپور، با اشاره به تداوم کاهش دمای هوا در این منطقه طی روز‌های آینده تصریح کرد: در این مدت حداقل دمای هوا در چالدران به منفی ۲۰.۶ درجه سانتی‌گراد رسید و این شهر نیز پس از تخت سلیمان دومین شهر سرد آذربایجان‌غربی بود.

وی گفت: در این مدت دمای هوا در تکاب به منفی ۱۹ درجه سانتی‌گراد، ماکو منفی ۱۵، اشنویه منفی ۱۴.۸، پلدشت منفی ۱۲، پیرانشهر منفی ۱۱، سلماس منفی ۱۰.۸، خوی منفی ۱۰، ارومیه منفی ۹، شاهیندژ منفی ۸.۶، مهاباد منفی ۸.۴، میاندوآب منفی ۷.۸ و سردشت منفی ۶.۶ درجه سانتی‌گراد رسید.

محمدپور اضافه کرد: شرایط کاهش دمای هوای در این منطقه تا پایان هفته جاری تداوم خواهد داشت و در این مدت در شهر‌های پرجمعیت و شهرک‌های صنعتی احتمال افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا نیز وجود دارد.

رئیس اداره هواشناسی شهرستان مهاباد افزود: در شبانه روز گذشته بوکان با حداکثر دمای ۴.۳ درجه سانتی‌گراد گرمترین شهر آذربایجان غربی بود و در این مدت دمای هوا در مهاباد بین منفی ۸.۴ و چهار درجه سانتی گراد نوسان داشت.