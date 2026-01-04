به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس
، مراسم اختتامیه مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی فارس با معرفی و تجلیل از برگزیدگان این مرحله در شیراز برگزار شد.
این رویداد با هدف ارتقاء مهارتهای داستانگویی، تقویت خلاقیت، آشنایی کودکان و نوجوانان با ادبیات و فرهنگ بومی و تشویق به مشارکت فعال در فعالیتهای فرهنگی برگزار شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس در این مراسم، قصهگویی را یک فرایند مستمر دانست و با اشاره به آموزش ۵۰۰۰ معلم در سال جاری گفت: این آموزشها از اهداف اصلی دبیرخانه است و در کنار آن، پرورش مفاهیم تربیتی، اخلاقی و فرهنگی نیز اولویت ماست.
علی خواجهنژادیان، شرکتکنندگان جشنواره را «قلههای قصهگویی» استان خواند و افزود: هدف اصلی ما، تربیت و آموزش کودکان است. تلاش میکنیم مادران و قصهگویان را به جریان قصهگویی متصل کنیم.
وی همچنین بر اهمیت آموزش مفاهیم علمی و ریاضی در قالب قصه تأکید کرد و گفت: کتابخانهها و فعالیتهای فرهنگی نقش کلیدی در پرورش خلاقیت کودکان دارند؛ و از دل این کتابخانهها افراد موفق بسیاری رشد کردهاند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس نیز در آیین گفت: برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باید از هر فرصتی استفاده کنیم و مردم در زمینههایی مانند سرقت، اعتیاد و آسیبهای فضای مجازی کمک کنند.
حمید افرامن بر آموزش جوانان و استفاده از قصهگویی برای انتقال اصول زندگی مانند صداقت تأکید کرد و افزود: قصهها میتوانند در پیشگیری از تصادفات و جرایم سایبری نیز مؤثر باشند.
وی با بیان اینکه پلیس در کنار مردم است و جامعهای شاد، سالم و موفق را هدف قرار داده است، از مردم خواست تا با دنبال کردن کانالهای آموزشی «پلیس فارس» و «همیاران فارس» در فضای مجازی، به حفظ امنیت و صیانت از فرزندان کمک کنند.
در این مراسم از علیاصغر اسپرهم پیشکسوت نقال استان فارس، تجلیل ویژه به عمل آمد و در ادامه اسامی برگزیدگان جشنواره به شرح زیر اعلام شد:
بخش کودکان (۷ تا ۱۲ سال):
داوران تمامی شرکتکنندگان بخش ۱۰۰ ثانیهای را شایسته تجلیل دانستند.
شایستگان تجلیل بخش کودکان:
یاسمن فراری با قصه «دستهای زحمتکش»
حلما جعفری با قصه «موش و شتر»
دریا حسامپور با قصه «وزیر دانا»
باران حسامپور با قصه «وزیر زیرک»
سارگل آزادی با قصه «چشم واسه همه ماس»
فاطمه زارع با قصه «حاتم طایی»
مریم طاهریحقیقی با قصه «اگر خر نبودی پیش بیطار»
ملیکا جوکار با قصه «هیزمشکن در چاه»
حلما طاهری با قصه «موش آهنخوار»
مهرسا زارع با قصه «مرد و خروس»
نیوشا روستا با قصه «شکارگر و مار»
ملیکا حسینی با قصه «قورباغه و مار»
نیلا فتحی با قصه «خرگوش و لاکپشت»
برگزیدگان بخش نوجوانان (۱۲ تا ۱۸ سال):
برگزیدگان بخش «با ابزار» نوجوان:
محدثه عباسی مقدم با قصه «مشکل زرافهای» مقام دوم
تانیا گیرهباف با قصه «اثر دوستی» مقام سوم
برگزیده بخش کلاسیک نوجوان:
هستی غروی با قصه «خانه من کاست؟» مقام دوم
شایسته تجلیل بخش کلاسیک نوجوان:
نشاط شکوهیان با قصه «آن بالا این پایین»
برگزیده بخش دینی نوجوان:
ملیکا ذکاوت با قصه «قصه نور» مقام دوم
برگزیدگان بخش منظوم نوجوان:
آوا رئیسی با قصه «کر و بیمار» مقام اول
نازنین زهرا کمالی با قصه «ماه پیشونی» مقام دوم
برگزیدگان بخش آیینی و سنتی نوجوان:
مریم سهرابی با نقل آیینی «سهراب و گردآفرید» مقام اول
عسل عباسی با نقل آیینی «پیداشدن رخش» مقام دوم
آیناز آزموده با نقل آیینی «نقل بهرام گور و کنیزک چینی» مقام سوم
شایستگان تجلیل بخش آیینی و سنتی نوجوان:
هستی فتایی با قصه «خوان پنجم اسفندیار»
یسنا میرفردی با قصه «آشنایی رستم و تهمینه»
برگزیدگان بخش بزرگسالان (۱۸ سال به بالا):
برگزیدگان بخش قصههای نو:
لیلا رحیمپور با قصه «عروسی بهار نارنج» مقام دوم
فاطمه رجبی با قصه «آقا قچ قچی» از کانون بوانات مقام سوم
برگزیدگان بخش علمی:
معصومه نظیف با قصه «خانه ی من کجاست » مقام اول
شهلا امینی با قصه « خانه ای برای خرچنگ قرمز» مقام دوم
مرضیه پیروی با قصه « آقای هزارپا و کفاش» مقام سوم
برگزیده بخش با ابزار بزرگسالان:
سعیده بهزادی با قصه « شنگال» مقام اول
برگزیدگان بخش کلاسیک بزرگسالان:
سهراب سبحانی با قصه « مرد فلک زده» مقام اول
اعظم رنجبر جهرمی با قصه «سلطان و آهو» مقام دوم
نجمه کارگر با قصه «خجیجه چاهی» مقام سوم
شایسته تجلیل بخش کلاسیک بزرگسالان:
صدیقه کشاورز با قصه «قصه ی شیر و آدمیزاد»
برگزیده بخش مقاومت و ایثار:
صدیقه ایمانی با قصه «بزی چی گفت هیچی » مقام اول
برگزیده بخش زبان اشاره:
نرجس عبدلی با قصه « خجیجه چاهی» مقام اول
شایسته تجلیل بخش منظوم بزرگسالان:
الهام حبیبالهی با قصه «بز زنگوله پا»
برگزیدگان بخش آیینی و سنتی بزرگسالان:
فاطمه یوسفیزاده با نقل «باربد جهرمی» مقام اول
سوگند آزادی با نقل «کشته شدن رستم به دست شغاد» مقام دوم
بهاره دهبزرگی با نقل « سام نامه» مقام سوم
برگزیده بخش دینی بزرگسالان:
عبدالحسین حسینیروش با قصه «حضرت سلیمان و هیزم شکن» مقام اول
شایسته تجلیل بخش دینی بزرگسالان:
سکینه کارگرفرد با قصه «دعای مهربانی»
برگزیدگان بخش پدربزرگ و مادربزرگ:
غلامرضا رمضانی با قصه «خاله سوسکه و آقاموشه» مقام اول
نسرین مسلمان حقیقی با قصه «کشاورز و خروس» مقام دوم
شایستگان تجلیل بخش پدربزرگ و مادربزرگ:
فاطمه سلطان جلالی با قصه «هفت پسران»
معصومه طیاره با قصه «ماهی طلایی»