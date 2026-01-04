پخش زنده
سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، در این دیدار، مجتبی دمیرچیلو، سفیر کشورمان گزارشی جامع از آخرین وضعیت روابط دوجانبه، در پی سفر اخیر وزیر امور خارجه به باکو، ارائه کرد.
وزیر امور خارجه نیز با اشاره به دیدارهای سازنده خود با مقامات عالیرتبه جمهوری آذربایجان، بر پیشبرد مؤثر رویکرد حسن همسایگی از طریق تقویت و توسعه مستمر مناسبات همهجانبه و گسترش رایزنیها در حوزههای اقتصادی، ترانزیتی، سیاسی، فرهنگی و انسانی با جمهوری آذربایجان تأکید کرد.