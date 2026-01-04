پخش زنده
فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری قاتل فراری پس از ۸ سال توسط پلیس آگاهی شهرستان شیروان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سعید مطهریزاده گفت: این فرد که در یکی از پروندههای قتل عمد در شهرستان شیروان بهعنوان متهم اصلی تحت تعقیب قرار داشت، پس از سالها متواری بودن و پنهانکاری، با اقدامات فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی شد.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شیروان با پیگیری مستمر و انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی از خیابانهای شهرستان سبزوار شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به تکمیل پرونده این متهم، تصریح کرد: قاتل دستگیرشده پس از انجام تحقیقات تکمیلی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سردار مطهریزاده با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان گفت: پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار، هیچگاه از پیگیری پروندههای مهم و حساس غافل نخواهد شد و از شهروندان درخواست میشود در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.