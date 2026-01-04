پخش زنده
با حضور استاندار خراسان رضوی، زنگ «خدمت بیتوقع» در دبستان شهید قاسم سلیمانی تربتجام نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری با حضور در دبستان شهید قاسم سلیمانی تربتجام در مراسم نکوداشت «دکتر محمد کوثری»، پزشک فداکار این شهرستان شرکت کرد و زنگ «خدمت بیتوقع» توسط وی نواخته شد.
در بخشی از این مراسم از دانشآموزان نمونه در حوزه «خدمت بیتوقع» قدردانی شد.
در این مراسم حجتالاسلام علی عسکری معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، فاطمه حامد مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی و محسن مهآبادی فرماندار تربتجام حضور داشتند.
مراسم نکوداشت دکتر محمد کوثری، پزشک فداکار تربت جامی، هر ساله به مناسبت سالگرد درگذشت او در ۱۶ دی ماه با حضور مسئولین و مردم برگزار میشود تا یاد و خدمات بیمنت او به مردم منطقه شامل ویزیت رایگان و کمک به تهیه دارو و هزینه سفر آنها، گرامی داشته شود و روز وفات او «روز خدمت بیتوقع» نامگذاری شده است.
بازدید استاندار خراسان رضوی از کلینیک دارالشفا امام رضا (ع) تربتجام
استاندار خراسان رضوی همچنین با حضور در کلینیک دارالشفا امام رضا (ع) شهرستان تربتجام، از بخشهای تخصصی این مرکز درمانی بازدید کرد.
مظفری در این بازدید از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان قرار گرفت و ضمن گفتوگو با بیماران و مراجعان، کیفیت خدماترسانی در این مرکز را ارزیابی و بر ارتقای زیرساختهای درمانی در مناطق کمبرخوردار تاکید کرد.
او همچنین با اهدای شاخههای گل، از تلاشهای شبانهروزی پزشکان، پرستاران و شاغلان این کلینیک قدردانی کرد.