به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نهمین جلسه کارگروه امور زیربنایی استان با هدف تسهیل‌گری و حمایت از بخش تولید برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در این جلسه گفت: در این نشست ۲۰ دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که عمده موارد پیگیری شده در این جلسه در بخش کشاورزی بود.

عیسی شهامت افزود: از مجموع دستور کار‌های مطرح شده در این جلسه، ۱۴ مورد به تصویب اعضای کارگروه رسید و ۶ مورد نیز برای بررسی مجدد به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارجاع داده شد.

شهامت همچنین به موضوع الحاق سه روستای اطراف گراب لوداب اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد بر اساس طرح هادی روستایی، این سه روستا مجوز ارائه طرح‌های خدمات شهری را دریافت کنند.

وی با تأکید بر نقش کارگروه امور زیربنایی استان در رونق تولید ادامه داد: بررسی و تصویب این طرح‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی در توسعه تولید داشته باشد بطوریکه در حوزه تولید گوشت قرمز، بسیاری از طرح‌های مؤثر پیش‌تر در همین کارگروه بررسی و تصویب شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد طرح‌های مطرح شده پس از این، در شورای برنامه‌ریزی استان نیز مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرند.