به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «عبداللطیف پدرام» رئیس حزب کنگره ملی افغانستان در بیانیه‌ای حمله نظامی آمریکا به کاراکاس را نقض آشکار و شرم‌آور قوانین بین‌المللی دانست و آن را به شدت محکوم کرد.

وی همچنین این حمله را خنده تحقیرآمیز به سازمان ملل و شورای امنیت دانست و افزود: این تجاوز به حریم یک کشور مستقل نشان می‌دهد که آمریکا به هیچ اصول انسانی و اخلاقی پایبند نیست.

پدرام تصریح کرد: دموکراسیِ مورد ادعای آمریکا و شرکایش چیزی جز دروغ و فریبکاری نیست و این بستری برای پنهان کردن تروریسم دولتی و دیگر جنایات امپریالیستی است.

رئیس حزب کنگره ملی افغانستان همچنان تاکید کرد: این اقدام آمریکا، «محکوم، غیرقابل دفاع و غیرقابل توجیه» است.

«عبدالکریم خرم» رئیس دفتر اسبق ریاست جمهوری افغانستان نیز در یاد داشتی از طریق شبکه‌های اجتماعی نوشت: آمریکا سال ۲۰۲۶ را با حملات راکتی به نیجریه آغاز کرد، روز سوم سال را با حمله بر ونزوئلا و اسیر گرفتن رئیس جمهور آن کشور و خانمش شروع کرد.

معلوم می‌شود که سال ۲۰۲۶ سال جنگ‌های بیشتری خواهد بود، برخلاف ادعا‌های دونالد ترامپ که می‌گوید بین چندین کشور، جنگ را به صلح تبدیل کرده است و جنگ اوکراین را نیز به پایان می‌رساند، بگذریم از اینکه حقوق بین الملل، عرف و قوانین دیپلماتیک، حاکمیت دولت ها، منشور ملل متحد…همه و همه بی معنی شده است و جایش را زور و قانون جنگل می‌گیرد، حمله به ونزوئلا و بازداشت رئیس جمهورش برای منطقهٔ ما و طبعاً کشور ما نیز تبعاتی خواهد داشت.