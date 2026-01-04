پخش زنده
مراسم معنوی اعتکاف با وجود استقبال جوانان از این مراسم، این روزها شکلی دیگری به خود گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مراسم معنوی اعتکاف به مدت سه روز با حضور اقشار مختلف پیر و جوان، نوجوان و حتی دهه نودیها برگزار شده است تا از تعلقات دنیوی جدا شده و سه روز ارتباط خالصانه با خداوند متعال داشته باشند.
برگزاری مراسم اعتکاف به روزهای خاصی از سال تعلق ندارد و در هر زمانی میتوان آن را انجام داد، اما در منابع دینی ثواب خاصی برای معتکف شدن در روزهای ۱۳ رجب همزمان با ولادت امیرالمومنین(ع) تا ۱۵ رجب ذکر شده است.
اعتکاف یعنی از تعلقات دنیوی جدا شویم و سه روز فقط با خداوند متعال ارتباط خالصانه برقرار کنیم.
در بیشتر شهرها و روستاها، معتکفین اعم از پیر و جوان و حتی نوجوانان سه روز در مساجد جمع میشوند تا به عبادت با خداوند بپردازند.