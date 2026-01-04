میلاد مسعود اسوه عدالت و حکمت، امیر المومنین حضرت علی (ع) با حضور ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت در مرکز اسلامی انگلیس برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ارادتمندان و دلدادگان مکتب نورانی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از ملیت‌های مختلف در فضایی آکنده از عطر صمیمیت و معنویت با حضور در مرکز اسلامی انگلیس در لندن میلاد نخستین پیشوای شیعیان جهان را جشن گرفتند.

حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم موسوی رئیس مرکز اسلامی انگلیس در این مراسم با برشمردن برخی ویژگی‌های شخصیت والای مولای متقیان به اهمیت محبت و پیروی ولایت پرداخت و با استناد به برخی وقایع تاریخ اسلام، خسران جوامع اسلامی را در مواقع تبعیت نکردن از ولایت برشمرد.