مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان منابع طبیعی گفت: بحران‌های بزرگی مانند تضعیف منابع آب، گردوغبار و یا فرسایش خاک را می‌توان با حفظ و گسترش پوشش گیاهی و فضای سبز مهار و مدیریت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا بیانی با توصیف درختان و پوشش گیاهی به عنوان قویترین و موثرترین محافظان طبیعت و آبادانی، اجرای طرح‌های آبخیزداری در حفاظت از منابع آب و خاک کشور را ضروری خواند و افزود: پوشش گیاهی، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع ابزار و امکانات طبیعی برای آبخیزداری هستند و در بسیاری از موارد به مراتب بهتر و موثرتر از سازه‌های مهندسی عمل می‌کنند.

وی در حاشیه پویش "درختکاری به یاد پدر" که در بوستان سرخه حصار تهران برگزار شد، با بیان اینکه درختان و گیاهان علاوه بر حفظ خاک، باعث افزایش نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی می‌شوند اظهار داشت: برای تقویت آبخوان‌ها و منابع زیرزمینی آب باید طبیعت را تقویت کنیم و حفاظت و تقویت پوشش گیاهی بهترین راه برای این منظور است.

مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح کاشت یک میلیارد درخت را برنامه‌ای ملی و با اهمیت در این زمینه خواند و گفت: از زمان آغاز اجرای این طرح در سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار هکتار درختکاری انجام شده و با جدیت ادامه خواهد یافت.