رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خمین اعلام کرد: عملیات مرمت، سبکسازی و کاهگل پشتبام و دیوارهای جانبی حمام تاریخی خان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی مشهدی با توضیح اینکه؛ عملیات مرمت، سبکسازی، استحکامبخشی و کاهگل پشتبام و همچنین مرمت دیوارهای جانبی حمام تاریخی خان خمین با هدف حفاظت اضطراری و جلوگیری از آسیبهای بیشتر، انجام گرفته، افزود: حمام خان شهرستان خمین در بافت تاریخی این شهر و در گذر پشت بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) واقع شده و به دلیل ارزشهای تاریخی، معماری و فرهنگی، در اواخر سال ۱۴۰۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به خصوصی بودن مالکیت این بنا تصریح کرد: اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در راستای سیاستهای حمایتی خود و به منظور مشارکت و تشویق مالکان خصوصی به حفظ و نگهداری آثار تاریخی، اقدامات مرمتی یادشده را اجرا کرده است تا ضمن حفظ اصالت بنا، زمینه تداوم حیات آن فراهم شود.
علی مشهدی خاطرنشان کرد: ایجاد کاربریهای اقتصادی متناسب در اماکن تاریخی، یکی از راهبردهای اساسی در حفاظت پایدار از ابنیه تاریخی به شمار میرود و میتواند علاوه بر صیانت از آثار، در ایجاد اشتغال پایدار، رونق گردشگری و توسعه متوازن شهری نقش بسزایی ایفا کند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خمین در پایان گفت: این اداره آمادگی دارد در چارچوب ضوابط و مقررات، از طرحهای احیا و بهرهبرداری اصولی بناهای تاریخی با مشارکت بخش خصوصی حمایت کند تا این آثار ارزشمند به فرصتهایی برای توسعه فرهنگی و اقتصادی شهر تبدیل شوند.