کارشناس بازار سرمایه گفت: تحولات بازار ارز، سیاستهای بانک مرکزی و انتشار گزارشهای عملکرد شرکتها، مهمترین عوامل اثرگذار بر رفتار معاملهگران بودند
همایون دارابی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در خصوص روند بورس اظهار کرد: بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته با رشد ۴۱ هزار و ۵۰۴ واحدی، معادل یک درصد، معاملات خود را به پایان رساند.
کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: یکی از مهمترین دلایل این فراز و فرودها، رکوردشکنی شاخص در هفته گذشته بود. شاخص کل در آن مقطع به سطح تاریخی ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد رسید و همین موضوع باعث افزایش عرضه از سوی معاملهگران کوتاهمدت و نوسانگیران شد. با تشدید عرضهها در شرایطی که حجم مبنا حذف شده، اصلاح قیمتها با سرعت بیشتری رخ داد و نوسان شاخص و قیمت سهام افزایش یافت.
دارابی در ادامه در خصوص سایر عوامل اثر گذار بر بازار سرمایه گفت: نوسانات بازار ارز و تحولات بانک مرکزی از دیگر عوامل اثرگذار بر رفتار معاملهگران است. ابهامات مربوط به بازار دوم ارزی یا بازار مبادلهای هنوز بهطور کامل برطرف نشده و مشخص نیست چه شرکتهایی و با چه حجمی ارز خود را در این بازار عرضه خواهند کرد. همین موضوع باعث شده فراز و فرودهای بازار ارز همچنان بر بازار سهام اثرگذار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: انتشار گزارشهای عملکرد شرکتها برای آذرماه نیز نقش مهمی در جهتدهی به بازار داشته است. با پایان فصل پاییز و در آستانه انتشار صورتهای مالی ۹ماهه، شرایط عملیاتی شرکتها نسبت به تابستان بهبود یافته؛ چراکه مشکلات ناترازی انرژی کاهش یافته و وضعیت ارزی شرکتها نیز بهتر شده است. به همین دلیل، اغلب گزارشها مثبت ارزیابی میشوند و انتظار میرود صورتهای مالی ۹ماهه نیز بتواند از بازار حمایت کند.