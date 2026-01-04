

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سعید پورعلی در نشست هماهنگی معاونان سیاسی استانداری های کشور که با حضور زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور به صورت ارتباط صوتی و تصویری برگزار شد، بر ضرورت آمادگی کامل برای آغاز فرآیند نام نویسی شورای اسلامی شهر تأکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان به آغاز فرآیند ثبت نام شورای اسلامی شهرها در ۲۱ دی ماه جاری اشاره کرد و گفت: فرمانداران، بخشداران و هیئت های اجرایی باید آمادگی های لازم را در این زمینه داشته باشند.



وی بیان کرد: انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا از جمله انتخابات های کارکردی، فنی و غیرسیاسی است که باید ضمن فراهم کردن بستر لازم برای مشارکت مردم، زمینه ی حضور جوانان ، بانوان و چهره های خوشنام در این انتخابات فراهم شود.



پورعلی با بیان اینکه انتخابات شوراهای شهر و روستا به صورت کاملا الکترونیک برگزار می شود، گفت: لازم است مسئولان برگزاری انتخابات به این موضوع دقت داشته باشند که هیچ گونه پرونده ی فیزیکی نباید در این فرآیند ایجاد شود.



معاون سیاسی استاندار لرستان افزود: پیگیری برای اعلام درصد جمعیت رأی دهندگان و اطلاع رسانی مشارکت جوانان، افراد خوشنام، بانوان و چهره های توانمند باید به صورت ویژه مدنظر فرمانداران، بخشداران و سایر مسئولان این بخش باشد.