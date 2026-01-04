پخش زنده
معاون سیاسی استاندار لرستان با تأکید بر آمادگی برای آغاز فرایند ثبتنام انتخابات شوراها گفت: فرآیند نام نویسی شورای اسلامی شهرها ۲۱ دی ماه جاری آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سعید پورعلی در نشست هماهنگی معاونان سیاسی استانداری های کشور که با حضور زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور به صورت ارتباط صوتی و تصویری برگزار شد، بر ضرورت آمادگی کامل برای آغاز فرآیند نام نویسی شورای اسلامی شهر تأکید کرد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان به آغاز فرآیند ثبت نام شورای اسلامی شهرها در ۲۱ دی ماه جاری اشاره کرد و گفت: فرمانداران، بخشداران و هیئت های اجرایی باید آمادگی های لازم را در این زمینه داشته باشند.
وی بیان کرد: انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا از جمله انتخابات های کارکردی، فنی و غیرسیاسی است که باید ضمن فراهم کردن بستر لازم برای مشارکت مردم، زمینه ی حضور جوانان ، بانوان و چهره های خوشنام در این انتخابات فراهم شود.
پورعلی با بیان اینکه انتخابات شوراهای شهر و روستا به صورت کاملا الکترونیک برگزار می شود، گفت: لازم است مسئولان برگزاری انتخابات به این موضوع دقت داشته باشند که هیچ گونه پرونده ی فیزیکی نباید در این فرآیند ایجاد شود.
معاون سیاسی استاندار لرستان افزود: پیگیری برای اعلام درصد جمعیت رأی دهندگان و اطلاع رسانی مشارکت جوانان، افراد خوشنام، بانوان و چهره های توانمند باید به صورت ویژه مدنظر فرمانداران، بخشداران و سایر مسئولان این بخش باشد.