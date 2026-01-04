به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یار دیرینش ابومهدی المهندس در مهاباد بار دیگر صحنه تجدید بیعت مردم با راه شهیدان مقاومت شد؛ آیینی که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم مهاباد برگزار شد.

کانون فجر مهاباد، بار دیگر با حال‌وهوایی معنوی و انقلابی همراه بود، این‌بار مردم از پیر و جوان، با در دست داشتن تصاویر شهدا و سردادن شعار‌های وحدت‌بخش، یاد و نام فرماندهان شهید جبهه مقاومت را گرامی داشتند.

بزرگداشت مقام سرداری که نماد اخلاص، شجاعت و مجاهدت در راه اسلام و امنیت منطقه بود.

حجت الاسلام شیخ کاظم ابراهیمی، استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم گفت: هنر سردار سلیمانی این بود که با قدرت ایمان و اخلاص و عمل در مقابل دشمنان ایستاد و همین سه شاخصه، سردار سلیمانی را جهانی کرد.

حجت الاسلام ابراهیمی، با بیان اینکه مقاومت ما منطق دارد، افزود: رمز پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه، تبعیت از ولایت بود و تا زمانی که تابع رهبر باشیم پیروزیم و شکست معنا ندارد.

وی اضافه کرد: سردار سلیمانی نه‌تنها یک فرمانده نظامی، بلکه مکتبی از مقاومت، وحدت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی بود که امروز الهام‌بخش ملت‌های آزاده است.

سردارسپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابومهدی المهندس، نایب‌رئیس حشدالشعبی عراق، بامداد ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۸ درحمله تروریستی آمریکا درنزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند؛ شهادتی که به گفته کارشناسان، نه‌تنها جبهه مقاومت را تضعیف نکرد، بلکه روح تازه‌ای درکالبد این جریان منطقه‌ای دمید.