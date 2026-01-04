پخش زنده
امروز: -
اهدای اعضای بانوی مرگمغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب بازگشت بینایی و امید به زندگی برای دو بیمار نیازمند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و هفتاد و هفتمین مورد اهدای عضو، زندهیاد بتول قلعهدزدانی، ۶۹ ساله که از بیمارستان شهید هاشمینژاد به واحد فراهمآوری اعضای پیوندی مرکز پیوند اعضای دانشگاه معرفی شده بود، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: قرنیههای زندهیاد قلعهدزدانی پس از طی مراحل قانونی و پزشکی، برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد تا به بیماران نیازمند اهدا شود.
وی افزود: این اقدام انساندوستانه، بار دیگر نقش ارزشمند فرهنگ اهدای عضو در نجات جان بیماران و بهبود کیفیت زندگی آنان را به نمایش گذاشت و میتواند الگویی ماندگار برای ترویج این فرهنگ انساندوستانه در جامعه باشد.