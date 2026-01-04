استاندار مازندران در نشست مشترک با هنرمندان، بر حمایت همه‌جانبه از تولیدات فرهنگی و ساخت یک سریال فاخر با محوریت هویت بومی و مسائل استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست مشترک استاندار مازندران با جمعی از هنرمندان استان، با محوریت حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری، بررسی ساخت یک سریال فاخر استانی و اجرای طرح‌های گردشگری و فرهنگی برگزار شد.

یونسی رستمی استاندار مازندران در این نشست با تأکید بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان، گفت: مازندران گنجینه‌ای غنی از فرهنگ، تاریخ و طبیعت است و تولید یک سریال فاخر با محوریت زندگی مردم، کشاورزی، دامداری، جنگلداری، صیادی و مسائل مبتلابه استان می‌تواند هویت واقعی این سرزمین را به تصویر بکشد.

وی با بیان اینکه این سریال باید در روستاهای مازندران فیلمبرداری شود، افزود: معماری سنتی روستاها، شالیزارها، دامداری‌ها و حتی چالش‌هایی مانند پسماند و تفکیک زباله از مبدأ که در بسیاری از روستاها به خوبی اجرا شده، باید در این اثر هنری بازتاب یابد تا تصویر واقعی و اثرگذاری از زندگی مردم ارائه شود.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به اهمیت مسائل زیست‌محیطی تصریح کرد: موضوعاتی نظیر حفاظت از محیط زیست، صرفه‌جویی در مصرف گاز، آب و برق و مدیریت فاضلاب باید به‌عنوان محورهای محتوایی در این سریال مورد توجه جدی قرار گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، استاندار از ورود سرمایه‌گذاران جدید برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در سکوتپه و ملل ۲ خبر داد و گفت: این پروژه‌ها می‌توانند به قطب‌های مهم گردشگری استان تبدیل شوند و از هرگونه سرمایه‌گذاری که منجر به توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار شود، حمایت می‌کنیم.

یونسی همچنین از آماده بودن نقشه‌های موزه بزرگ منطقه‌ای مازندران در سه طبقه خبر داد و افزود: تأمین اعتبار این پروژه در دستور کار قرار گرفته و ساخت این موزه فاخر، یکی از اولویت‌های فرهنگی استان است؛ مازندران نیازمند موزه‌ای در شأن تاریخ، تمدن و هویت فرهنگی خود است.