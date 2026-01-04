پخش زنده
مردم شهرستانهای غربی استان اغتشاشهای اخیر و اظهارات رئیس جمهور آمریکا را محکوم و حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در پی اظهارات رئیس جمهور آمریکا و ایجاد اغتشاش در برخی از نقاط کشور؛ مردم شهرستانهای فریدن، فریدونشهر، بویین میاندشت، خوانسار و گلپایگان این اظهارات سخیف و مداخلهجویانه و برهم زدن نظم عمومی و ایجاد ترس در بین مردم را محکوم کردند.
مردم شهرستانهای غربی استان همچنین خواستار رسیدگی و توجه بیشتر دولت به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شدند.
مردم شهرستانهای غربی استان گفتند همه ما اعتراض داریم، اما در مقابل هر گونه اغتشاش، آسیب زدن به اموال عمومی، برهم زدن نظم عمومی و ایجاد ترس در بین مردم و همچنین اظهارات سخیف و مداخلهجویانه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستادهایم.