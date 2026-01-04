پخش زنده
عملیات اجرایی ساخت کتابخانه جدید شهر گزیک درمیان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان خراسان جنوبی گفت: این طرح در صورت تأمین کامل اعتبار، سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری خواهد رسید.
ظهوری گفت: این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای فرهنگی و ارتقای سطح خدمات کتابخانهای به شهروندان در حال اجراست.
وی با اشاره به مشخصات این طرح افزود: زمین پیشبینیشده برای احداث این کتابخانه ۴۰۰ متر مربع است و پروژه از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است.
ظهوری افزود: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده که تاکنون ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان آن به تصویب رسیده و مبلغ ۵۳۰ میلیون تومان نیز تخصیص یافته است.
به گفته وی در صورت تأمین بهموقع و کامل اعتبارات، کتابخانه جدید شهر گزیک در سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری خواهد رسید و اجرای عملیات ساخت این پروژه بر عهده بسیج سازندگی است.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان با اشاره به وضعیت فعلی کتابخانه شهر گزیک افزود: در حال حاضر یک کتابخانه عمومی فعال با ۲۰۰ نفر عضو در این شهر وجود دارد و جمعیتی نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ نفر را زیرپوشش خدمات کتابخانهای قرار داده است.
وی افزود: این کتابخانه بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب را در خود جای داده، اما به دلیل استقرار در یک ساختمان استیجاری، با محدودیتهایی در فضا و خدمات مواجه است.
ظهوری گفت: احداث کتابخانه جدید میتواند نقش مؤثری در ارتقای سرانه فضای مطالعه، بهبود کیفیت خدمات و پاسخگویی بهتر به نیازهای فرهنگی مردم این منطقه ایفا کند.