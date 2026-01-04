سفر معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران به کابل

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سید «مالک حسینی» معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه وی در فرودگاه بین المللی کابل مورد استقبال مسئولان افغان و سرپرست سفارت ایران قرار گرفت.

هدف از سفر معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران به کابل مذاکره درباره همکاری بین وزارتخانه‌های کار دو کشور اعلام شده است.

وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نیز اعلام کرد: قرار است هیئت ایرانی با ملا «عبدالمنان عمری» وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان دیدار و گفت‌و‌گو‌هایی در زمینهٔ روابط کاری دوجانبه، تبادل نیروی کار، چگونگی گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، تأمین حقوق کارگران افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران و سایر موضوعات مهم انجام دهد. علی باقری مدیر کل اشتغال اتباع خارجی نیز در ترکیب این هیئت حضور دارد.