به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان در مراسم بهره برداری گفت: این طرح در زمینی به مساحت ۴ هزار و ۸۰۰، و با زیر بنای ۲۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع اجرا شده است.

محمد آشوری افزود: برای ساخت هر واحد مسکونی با زیربنای ۸۰ مترمربع، ۷۸۵ میلیون تومان هزینه شده است.

وی گفت: این واحد‌ها در ۹ طبقه ساخته شده است.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم در این مراسم گفت: بر اساس تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی مقرر شد، همه صاحبان صنایع با ارسال اسامی کارگران، با شرایط ویژه برای آنان زمین دریافت کنند.

یعقوب رستمی مال خلیفه افزود: به صنعتگرانی که فرم جیم آنها سبز باشد زمین دولتی رایگان واگذار می‌شود و دارندگان فرم جیم قرمز هم صاحب زمین اقساطی می‌شوند.

وی گفت: همچنین این وزارتخانه به آن دسته از کارفرمایانی که قصد ساخت منازل سازمانی برای کارگران خود دارند نیز زمین واگذار می‌کند.

فعال کردن تعاونی‌های مسکن بنکداران، کارگری، گردشگری و دریا محور هم از دیگر برنامه‌های اصلی این وزارتخانه است.

طرح مسکن ۲۲۴ واحدی کارکنان استانداری از سال ۹۶ آغاز شده بود.