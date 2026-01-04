پخش زنده
فرمانده سپاه سلماس با اشاره به مکتب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، گفت: این مکتب زنده و جریانساز است و در طول تاریخ، همواره افرادی مانند سلیمانی را پرورش داده و میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار میرکاظمی زاده روز یکشنبه در مراسم سالروز شهادت سردار سلیمانی، افزود: شهادت سردار دلها نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز حرکتی عمیق و ماندگار در جبهه حق است.
وی خاطرنشان کرد: حاج قاسم سلیمانی خود محصول مکتبی اصیل، مکتبی برخاسته از اسلام ناب محمدی (ص)، قرآن کریم و فرهنگ عاشورا است.
فرمانده سپاه سلماس تأکید کرد: شهید سلیمانی نشان داد میتوان هم در اوج فرماندهی و نگاه راهبردی، دلهای مردم را نیز فتح کرد و به معنای واقعی «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» بود.
وی با تأکید بر اینکه حاج قاسم شخصیتی دستنیافتنی و اسطورهای صرف نبود، تصریح کرد: حاج قاسمها دور از دسترس نیستند؛ کافی است مکتب حاج قاسم را بهدرستی بشناسیم و با الگو گرفتن از سیره، اخلاص، شجاعت و ولایتمداری ایشان، در هر جایگاه و مسوولیتی سرباز واقعی اسلام باشیم همان نکتهای که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر آن تأکید داشتهاند.
سردارمیرکاظمیزاده ادامه داد: تجربه حوادث و تهدیدهای اخیر، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، بهروشنی نشان داد که راه شهید سلیمانی زنده است و امروز جوانان مؤمن و انقلابی این مرز و بوم، ادامهدهندگان واقعی این مسیر نورانی هستند.
وی خاطرنشان کرد: هر فردی که در هر نقش و مسوولیتی دل در گرو اسلام، قرآن، انقلاب اسلامی و عزت و امنیت این سرزمین داشته باشد بیتردید در مسیر سلیمانیها گام برمیدارد و این مکتب ضامن عزت، اقتدار و پیشرفت آینده کشوراست.