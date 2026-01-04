طرح جامع حمایتی دولت مشتمل بر ۱۵ ماده، با هدف تضمین امنیت غذایی، بهبود معیشت مردم و افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور، به‌طور رسمی وارد مرحله اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیین‌نامه اجرایی این طرح صبح امروز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ در جلسه‌ای عالی‌رتبه با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزرا و اعضای اقتصادی کابینه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و استانداران سراسر کشور به صورت بر خط بررسی شد و پس از ایجاد هماهنگی‌های لازم، اجرای آن به طور رسمی کلید خورد. به موجب اجرای این طرح در مرحله اول و به صورت علی الحساب به ازای ۸۰ میلیون شهروند ایرانی و به مدت ۴ ماه مبلغ یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا اختصاص خواهد یافت.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت رصد لحظه‌به‌لحظه اجرای طرح تصریح کرد: هرگونه گلوگاه، ناهماهنگی یا مشکل احتمالی در فرآیند اجرا باید در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود و به هیچ‌وجه اجازه داده نشود مسائل اجرایی انباشته یا مزمن شود.

در همین راستا، کارگروهی ویژه به ریاست بانک مرکزی برای پایش مستمر اجرای طرح و رفع فوری موانع احتمالی تشکیل خواهد شد.

آقای پزشکیان با بیان اینکه دولت در اجرای این طرح، دو محور اساسی صیانت از معیشت مردم و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، کسبه و اصناف را در اولویت قرار داده است، افزود:. بر این اساس مطالبات، دغدغه‌ها و مسائل فعالان زنجیره تولید تا مصرف به‌صورت دقیق بررسی و در قالب جلسات منظم استانی با حضور صاحبان فرآیند، پیگیری و رفع خواهد شد و اجرای طرح نیز باید به‌صورت روزانه رصد و گزارش‌دهی شود.

رئیس جمهور تاکید کرد: سیاست دولت در این طرح، نه حذف یارانه و کاهش آن، بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی است. به‌گونه‌ای که هر میزان افزایش قیمت احتمالی، به طور کامل جبران و قدرت خرید خانوار‌ها حفظ شود.

آقای پزشکیان تصریح کرد: به هیچ عنوان نباید قیمت سایر کالا‌ها و خدمات افزایش یابد و در این زمینه، نظارت‌ها به‌صورت جدی، قاطع و میدانی اعمال خواهد شد.

رئیس‌جمهور همچنین نقش رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی را در موفقیت این طرح تعیین‌کننده دانست و خواستار تبیین دقیق، شفاف و مسئولانه ابعاد طرح شد تا رسانه‌ها با هماهنگی مسئولان اقتصادی دولت به عنوان حلقه اتصال دولت و مردم، دغدغه‌ها و نگرانی‌های افکار عمومی را مرتفع کنند.

در بخش دیگری از این جلسه، آیین‌نامه اجرایی حمایت از صنایع در قبال سیاست ارزی جدید نیز بررسی و هماهنگی‌های لازم برای اجرای آن انجام شد.

آقای پزشکیان تأکید کرد: باید به اصناف و صنایع اطمینان داده شود که در این مسیر با مشکلی بویژه در تامین نقدینگی مورد نیاز مواجه نخواهند شد و حمایت از تولید با قوت ادامه خواهد یافت. همچنین صاحبان فرآیند و فعالان اقتصادی به‌صورت کامل از روند‌ها و سازوکار‌های اجرایی مطلع خواهند شد.

همچنین در راستای تضمین تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید، تصمیم گرفته شد ترخیص تمامی نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور، از امروز و به‌صورت فوری انجام شود تا از بروز هرگونه کمبود در بازار جلوگیری شود.

این طرح با رویکرد ثبات‌بخشی به بازار، تقویت تولید، افزایش قدرت خرید مردم و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت در ماه‌های پیش‌رو، به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.