به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: 20 میلیون نفری جمعیت تحت پوشش کالابرگ اضافه شده است.

وی افزود:سیاست پشت طرح کالابرگ این است که یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان و تولیدکنندگان داده می‌شد، اکنون به مصرف‌کننده داده می‌شود. از این هفته مردم به‌طور ماهانه مبلغ یک میلیون تومان را دریافت می‌کنند.

وزیر کار خاطرنشان کرد: حساب 70 میلیون نفر از مردم با نوبت جدید کالابرگ شارژ شد. این مبلغ یک میلیون تومانی به ازای هر نفر در حساب مشمولین طرح نگهداری می‌شود. همچنین از امشب مبلغ چهار ماه آینده نیز در حساب آن‌ها ذخیره خواهد شد.

میدری اشاره کرد:مردم از هفته آینده می‌توانند بر اساس جدول زمان‌بندی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌کند، در 260 هزار فروشگاه و واحد صنفی کالاهای مورد نیاز را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند. علاوه بر 260 هزار فروشگاه مذکور، بر اساس توافق با اتاق اصناف، واحدهای سیار و واحدهای صنفی را افزایش می‌دهیم.

وی ادامه داد:تاکنون 60 میلیون نفر-خانوار کالابرگ دریافت می‌کرده‌اند، اما در نوبت جدید 20 میلیون نفر به این تعداد اضافه شده است.

وزیر کار تصریح کرد:سیاست دولت به این شکل است که اگر ارز توافقی تغییر کند یا قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، مبلغ کالابرگ هم متناسب با آن افزایش یابد تا قدرت خرید مردم ثابت بماند.

میدری بیان کرد:ثابت ماندن قدرت خرید مردم، تفاوت اصلی سیاست جدید کالابرگ با سیاست‌های قبلی است. در سیاست‌های پیشین معمولاً یارانه داده می‌شد، اما قدرت خرید مردم مستهلک می‌یافت. اما اکنون مبلغ یارانه‌ای که به کالای اساسی می‌دادیم، به خود مصرف‌کننده و خانوارها پرداخت می‌شود، با این شرط که قدرت خرید آنان برای تأمین کالاهای اساسی نیز متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش یابد