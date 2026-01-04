پخش زنده
به مناسبت میلاد امام علی (ع) مراسم ازدواج آسان ۲۳ زوج جوان در شهر چاه مبارک شهرستان عسلویه با حضور مسئولان شهرستانی و مردم این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیین ازدواج در چاه مبارک همچنان با حفظ سادگی و پایبندی به سنتهای دینی و بومی برگزار میشود.
بزرگان، فامیل، مسئولان و خیران هر کدام سهمی در برگزاری این جشن داشتند.
جمعیت ۵ هزار نفری چاه مبارک هم به این ضیافت دعوت و با ولیمه عروسی پذیرایی شدند.
جوانهای دیگر هم با آوازها و رقصهای محلی جنوبی، زوجها را همراهی کردند.
چاه مبارک در ۲۸ کیلومتری عسلویه پایتخت انرژی ایران قراردارد و بیشتر جمعیت آن از اهل تسنن هستند.