به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در مراسمی بمناسبت روز پدر با حضور آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی از خانواده ۱۷ شهید طایفه وندا ایل قشقایی گچساران تجلیل شد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با اشاره به اینکه حضرت علی (ع) فرمودند اگر هزار شمشیر برمن وارد شود راحتر از مرگی است که در بستر و بدون از اطاعت از فرمان خدا باشد گفت: شهدای ما با اقتدا از امیرالمومنین مرگ باعزت را بهتر از زندگی باذلت دانستند و مرگ در راه خدا را انتخاب کردند.

آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی افزود: شهدا با نان حلال پدران و شیر پاک مادران خود راهی را انتخاب کردند که راه سربلندی و عزت بود.

وی اضافه کرد: ما امروز با خانواده شهدایی رو‌به‌رو هستیم که فرزندانشان در دفاع مقدس، در مقاومت و در ایستادن در برابر دشمنان بیگانه جان دادند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: معنای مقاومت را ایل بزرگ قشقایی خوب درک می‌کند، چون بیگانه ستیز بودندو می‌دانند که باید در برابر دشمنان ستیز داشت و ایستاد.