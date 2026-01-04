پخش زنده
۳۳ درصد جمعیت خراسان جنوبی تا سال ۱۴۳۵ سالمند می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۹۰ هزار سالمند در استان شناسایی شدهاند که معادل ۱۱ درصد از جمعیت استان است، هرچند این آمار نیازمند بازبینی و بهروزرسانی است، اما نشان میدهد شیب سالمندی در خراسان جنوبی با سرعت زیادی در حال حرکت است.
گازرانی افزود: در سطح جهان، دو برابر شدن جمعیت سالمندان معمولاً ۴۰ تا ۵۰ سال زمان میبرد و سهم جمعیت بالای ۶۰ سال در دنیا به طور میانگین ۱۲ تا ۱۳ درصد است، اگرچه خراسان جنوبی اندکی پایینتر از این میانگین قرار دارد، اما با تداوم روند فعلی، پیشبینی میشود تا سال ۱۴۳۵، سهم سالمندان استان به حدود ۳۳ درصد افزایش یابد.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه دستگاههای اجرایی به این موضوع گفت: این وضعیت نیازمند برنامهریزی دقیق و اقدام هماهنگ همه نهادها برای پیشگیری از بروز چالشهای اجتماعی و اقتصادی در آینده است.
گازرانی با بیان اینکه سیاست سازمان بهزیستی کشور بر توسعه و تقویت مراکز روزانه سالمندان متمرکز است افزود: در حال حاضر استان دارای ۷ مرکز شبانهروزی و ۵ مرکز روزانه سالمندان است و خدمات مراکز شبانهروزی همچنان برای سالمندانی که دچار ناتوانی، معلولیت یا نیازمند مراقبت دائمی هستند ارائه میشود، اما رویکرد سازمان بهزیستی این است که سالمندان برخوردار از سلامت کامل، الزاماً در مراکز شبانهروزی نگهداری نشوند.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از برنامهریزی برای احداث شهرک رفاه سالمندان در استان خبر داد و گفت: در جریان سفر اردیبهشتماه رئیس سازمان بهزیستی کشور به خراسان جنوبی، احداث شهرک رفاه سالمندان با مشارکت استانداری و خیران در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار در دستور کار قرار گرفت.
گازرانی ابراز امیدواری کرد: با انجام اقدامات اولیه و صدور مجوزهای لازم تا پایان سال، زمینه ایجاد نشاط و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان استان فراهم شود.
وی همچنین از اجرای طرحهایی مانند مهر و گفتوگو در چندین محله استان خبر داد و افزود: این طرحها فرصتی برای گردهمایی سالمندان، تبادل تجربیات و بهرهمندی از آموزشها و خدمات مرتبط با حوزه سالمندی فراهم میکند.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: در حوزه توانبخشی و مناسبسازی، شهرستان بشرویه به عنوان شهر دوستدار سالمند انتخاب شده است که هدف آن، مناسبسازی محیط شهری برای حضور فعال سالمندان و جلوگیری از خانهنشینی آنان است.
گازرانی همچنین افزود: در حال حاضر هیچ سالمندی در صف انتظار دریافت لوازم کمکتوانبخشی قرار ندارد.