به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی (ایکس)، بر نقش معنوی اعتکاف در رشد معنوی نوجوانان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمد قمی در این شبکه اجتماعی نوشت: دختر‌ها و پسر‌های نوجوان، خیلی راحت‌تر و پاک‌تر از منِ بزرگسال، حالِ پرواز را تجربه می‌کنند. چه جایی بهتر از اعتکاف که بهترین فرصت برای اُنس با قرآن و خلوت با خداست. اعتکافی که قرآنی باشد، نور علی نور است.