دستورالعمل تدوین برنامه استقرار نظام معماری سازمانی چابک با رویکرد تحول رقومی، با امضای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به همه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، این دستورالعمل در اجرای ماده (۶) نقشه راه دولت هوشمند مصوب یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای‌عالی اداری و با هدف ایجاد وحدت رویه در بازطراحی معماری سازمانی دستگاه‌های اجرایی، چابک‌سازی ساختار‌ها و تسریع تحول رقومی تدوین و ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ، برای تهیه سند معماری سازمانی خود با محوریت هوشمندسازی خدمات، دیجیتالی‌سازی فرایند‌ها و چابک‌سازی ساختار سازمانی اقدام کرده و برنامه‌های توسعه‌ای و عملیاتی مرتبط را در چارچوب الگوی مرجع معماری سازمانی دولت هوشمند تدوین کنند.

این دستورالعمل، بازمعماری لایه‌های کسب‌وکار و فناوری اطلاعات دستگاه‌ها را با رویکرد سرویس‌گرایی، حکمرانی داده‌مبنا، یکپارچه‌سازی نرم‌افزار‌های کاربردی و ارتقای امنیت و پایداری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات دنبال می‌کند و معماری سازمانی را به‌عنوان یک فرآیند مستمر و پویا در نظام اداری کشور تعریف کرده است.

مطابق مفاد این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اسناد معماری و برنامه استقرار نظام معماری سازمانی چابک را پس از تدوین، در «سامانه ملی یکپارچه معماری سازمانی دولت هوشمند» بارگذاری کرده و پیش از اجرای برنامه‌ها، تأیید کارگروه هوشمندسازی نظام اداری را اخذ کنند.

همچنین، مسئولیت اجرای این دستورالعمل در هر دستگاه اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه بوده و واحد فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی یا عناوین مشابه، متولی پیاده‌سازی آن تعیین شده است. گزارش پیشرفت اقدامات و چالش‌های احتمالی نیز باید هر شش ماه یک‌بار به دبیرخانه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری ارسال شود.

سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای پشتیبانی از اجرای این دستورالعمل، راه‌اندازی سامانه تخصصی معماری سازمانی، تدوین برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی، انتشار فهرست مشاوران مورد تأیید و ارزیابی میزان پیشرفت دستگاه‌ها در چرخه هوشمندسازی را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس این دستورالعمل، نتایج استقرار نظام معماری سازمانی چابک و میزان تحقق آن در دستگاه‌های اجرایی، در چارچوب ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی مورد سنجش قرار خواهد گرفت.