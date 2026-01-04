پخش زنده
بخش ترویجی دهمین جشنواره ملی اسباببازی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فضایی را برای تقویت هوش هیجانی، شادی و رقابت همراه با تقویت تمرکز برای بچهها فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در بخش ترویجی این دوره از جشنواره ملی اسباببازی طراحان، ایدهپردازان و مجریان حوزههای بازی و اسباببازی با برپایی غرفههای مختلف تلاش میکنند ضمن ایجاد فضای شاد و نشاطآور برای بچهها، اهمیت توجه به این حوزه را به خانوادهها نیز یادآوری کنند.
در بخش ترویجی جشنواره اسباببازی بچهها میتوانند به همراه خانوادههای خود در بازیهای گروهی و فردی مشارکت کرده و فضایی شاد را تجربه کنند.
بر همین اساس خانه طراحان بازی یکی از غرفههای این بخش است که به شکل حرفهای در زمینه بازیهای رومیزی، محیطی، معمایی و اسباب بازیها فعالیت میکند.
همچنین ویرا تویز تولیدکننده تجهیزات حسی حرکتی هوشمند و هدفمند و مجری برگزاری رویدادهای بازی و ورزشی نیز در بخش ترویجی نمایشگاه ملی اسباب بازی خدمات خود را ارائه میدهد.
ناترینگ با راه حل نوآورانه بر مسئله کم تحرکی بچهها تمرکز دارد و در این بخش تلاش میکند در زمینههای تقویت تمرکز، تجربه هیجانی، شادی و رقابت برای کودکان و نوجوانان برنامههای مختلفی را اجرا کند.
همچنین بچهها میتوانند در غرفه موسسه افرا با استفاده از بازی و ورزش توأمان توانایی جسمی ذهنی و شناختی خود را تقویت کنند و در غرفه طنین مانا شیوههای دقت تمرکز، مهارت هوش هیجانی و مهارتهای زندگی فرا میگیرند.
آکادمی تخصصی مهرناز موسسه دیگری است که خدمات خود را در زمینه رشد حرکتی، استعدادیابی ورزشی، حرکات اصلاحی کودکان و... را در بخش ترویجی دهمین جشنواره ملی اسباببازی ارایه میکند.
بازدیدکنندگان میتوانند در بخش بازیهای ترویجی به شکل گروهی و انفرادی در بازیهای نشانهها و هفت سنگ که مجموعهای از بازیهای تمرکز مهارت و روحیه جوانمردانه است شرکت کنند.
موسسه خیریه «کودکان فرشتهاند» حامی درمان رشد و پویایی کودکان و موسسه آموزش نجوم نیز در حوزههای تخصصی خود خدمات ارایه میدهند.
کانون پرورش فکری از سال ۱۳۹۷ بخش ترویجی را به منظور فرهنگسازی در حوزه بازی و اسباببازی به برنامههای جشنوارههای اسباببازی اضافه کرد که با استقبال خوبی از سوی بازدیدکنندگان مواجه بوده است.
بخش ترویجی جشنواره اسباببازی فضایی را فراهم میآورد تا مربیان پرورشی، معلمان و سایر فعالان حوزه کودک و نوجوان بتوانند در یک محیط جذاب و متنوع گردهم آیند. در این فضا، فرصتی برای تجربه بازیهای مختلف فردی و گروهی فراهم میشود که میتواند به تقویت روحیه همکاری، خلاقیت و تفکر انتقادی در کودکان کمک کند.
جشنواره اسباببازی نه تنها به عنوان یک رویداد سرگرمکننده، بلکه میتواند به عنوان یک سکوی آموزشی و فرهنگی نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان ایفا کند، همکاریهای متعدد با مجموعههای مختلف، به تحقق این اهداف کمک شایانی میکند و زمینهساز آیندهای روشن برای نسل آینده خواهد بود.
دهمین جشنواره ملی اسباببازی از ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان حجاب تهران، میزبان علاقهمندان خواهد بود.