پخش زنده
امروز: -
دانشگاه سمنان عنوان نخست مسابقات قهرمانی کاراته دانشجویان دختر منطقه ۹ کشور را از آن خود کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مسابقات قهرمانی کاراته دانشجویان دختر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور با حضور ۱۱ تیم، با معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان داد.
در این رقابت ها که به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد ، تیم میزبان با کسب ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز، عنوان نخست مسابقات را کسب کرد و ۳ سهمیه حضور در هفدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاههای کشور را به خود اختصاص داد.
دانشگاه فرهنگیان مشهد در جایگاه دوم ایستاد و دانشگاه صنعتی قوچان به عنوان سومی این رقابتها دست یافت