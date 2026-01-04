به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مسابقات قهرمانی کاراته دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور با حضور ۱۱ تیم، با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

در این رقابت ها که به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد ، تیم میزبان با کسب ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز، عنوان نخست مسابقات را کسب کرد و ۳ سهمیه حضور در هفدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های کشور را به خود اختصاص داد.

دانشگاه فرهنگیان مشهد در جایگاه دوم ایستاد و دانشگاه صنعتی قوچان به عنوان سومی این رقابت‌ها دست یافت