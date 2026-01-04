پخش زنده
مدیر مجتمع طرحهای اکتشافی سیستان و بلوچستان از پیشرفت ۷۵ درصدی طرح هیپلیچینگ معدن مس جانجا وسیعترین طرح خاورمیانه با ۶۰ هکتار مساحت خبر داد که سالانه ۳۰۰۰ تن کاتد مس تولید خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) ، مصطفی مولوی مدیر مجتمع طرحهای اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: طرح هیپلیچینگ معدن مس جانجا با مساحت ۶۰ هکتاری، در کنار کارخانه تغلیظ با ظرفیت ۱۳۰ هزار تن کنسانتره مس، گام بلندی در مسیر اشتغال و توسعه اقتصادی استان است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۳ میلیون مترمکعب عملیات خاکی شامل خاکبرداری، تسطیح و آمادهسازی بستر انجام شده و ۸ زون از ۱۶ زون هیپ تکمیل شده است. در حال حاضر، بارریزی مواد معدنی روی زونهای آماده آغاز شده و ساخت حوضچههای ذخیره محلول (پوندها) در مراحل پایانی قرار دارد.
مولوی با تأکید بر رویکرد اقتصاد چرخشی سرمایهگذار طرح توضیح داد: باطلههای معدنی بهعنوان ماده اولیه برای ساخت هیپ بازیافت میشوند که نهتنها از تخریب محیط طبیعی جلوگیری میکند، بلکه هزینههای حمل و تأمین مصالح را بهشدت کاهش داده است. این راهبرد با رعایت استانداردهای زیستمحیطی بینالمللی و پایش مستمر، الگویی برای معدنکاری پایدار است.
مدیر مجتمع خاطرنشان کرد:طرح نماد اقتصاد مقاومتی با خوداتکایی و بهرهوری بالا است؛ تاکنون ۳۰۰ شغل مستقیم ایجاد شده و با بهرهبرداری کامل، صدها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم فراهم میشود. باوجود چالشهای جغرافیایی، مدیریت کارآمد طرح را به آستانه راهاندازی رسانده است.
مولوی در پایان گفت: بهرهبرداری از این طرح به همراه کارخانههای کنسانتره و کاتد مس، سیستان و بلوچستان را به قطب معدنی کشور تبدیل میکند. این موفقیت حاصل تلاش کنسرسیوم معدنی کشور و همدلی با مردم منطقه است.