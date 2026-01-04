به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) ، مصطفی مولوی مدیر مجتمع طرح‌های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: طرح هیپ‌لیچینگ معدن مس جانجا با مساحت ۶۰ هکتاری، در کنار کارخانه تغلیظ با ظرفیت ۱۳۰ هزار تن کنسانتره مس، گام بلندی در مسیر اشتغال و توسعه اقتصادی استان است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۳ میلیون مترمکعب عملیات خاکی شامل خاک‌برداری، تسطیح و آماده‌سازی بستر انجام شده و ۸ زون از ۱۶ زون هیپ تکمیل شده است. در حال حاضر، بارریزی مواد معدنی روی زون‌های آماده آغاز شده و ساخت حوضچه‌های ذخیره محلول (پوندها) در مراحل پایانی قرار دارد.

مولوی با تأکید بر رویکرد اقتصاد چرخشی سرمایه‌گذار طرح توضیح داد: باطله‌های معدنی به‌عنوان ماده اولیه برای ساخت هیپ بازیافت می‌شوند که نه‌تنها از تخریب محیط طبیعی جلوگیری می‌کند، بلکه هزینه‌های حمل و تأمین مصالح را به‌شدت کاهش داده است. این راهبرد با رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی بین‌المللی و پایش مستمر، الگویی برای معدن‌کاری پایدار است.

مدیر مجتمع خاطرنشان کرد:طرح نماد اقتصاد مقاومتی با خوداتکایی و بهره‌وری بالا است؛ تاکنون ۳۰۰ شغل مستقیم ایجاد شده و با بهره‌برداری کامل، صد‌ها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم فراهم می‌شود. باوجود چالش‌های جغرافیایی، مدیریت کارآمد طرح را به آستانه راه‌اندازی رسانده است.

مولوی در پایان گفت: بهره‌برداری از این طرح به همراه کارخانه‌های کنسانتره و کاتد مس، سیستان و بلوچستان را به قطب معدنی کشور تبدیل می‌کند. این موفقیت حاصل تلاش کنسرسیوم معدنی کشور و همدلی با مردم منطقه است.