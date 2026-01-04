پخش زنده
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: متأسفانه برخی از مؤسسات با استفاده از نمایه و اطلاعات پرتال دانشگاه و وزارت علوم، اقدام به ثبت نام داوطلبان برای کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نمودهاند، در حالیکه وابسته به این دانشگاه نیستند.
به گزارش خبرگزای صدا وسیما، محسن حیدری افزود: مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور یادآور شد: موسساتی که با استفاده از نام و آرم دانشگاه پیام نور و با عنوان دورههای آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر فعالیت میکنند، از سوی این دانشگاه فاقد اعتبار بوده و نقشی در پذیرش یا عدم پذیرش دانشجویان ندارند.
وی ضمن هشدار به کلیه داوطلبان دورههای فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور افزود: ثبت نام دورههای فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور فقط از طریق سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام شده و اطلاعیههای مربوط به آن فقط از طریق سازمان سنجش و پرتال دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir اطلاع رسانی میشود.
حیدری در پایان تصریح کرد: موسساتی نظیر سایت فراگیر نت (https://faragir.net) که با عنوان «سامانه ثبت نام آموزش و آمادگی دوره فراگیر مقطع کارشناسی ارشد» تبلیغات گستردهای را در فضای مجازی در راستای ثبت نام داوطلبان ادامه تحصیل در مقطع فوق شروع کرده و با منتسب کردن خود به دانشگاه، سو استفاده از تشابه اسمی، ارائه شماره دانش پذیری به داوطلبان و وعدههای غیر واقعی مبنی بر قبولی در دانشگاه، اقدام به ثبت نام و دریافت مبالغ میلیونی از داوطلبان مینمایند، از سوی این دانشگاه فاقد اعتبار بوده و نقشی در پذیرش یا عدم پذیرش دانشجویان ندارند.