در راستای صیانت از محیط زیست و اجرای دقیق قوانین زیست‌محیطی، بیش از یک تن پسماند ویژه صنعتی تولیدشده در یکی از واحد‌های صنعتی شهرستان قرچک، با ثبت در سامانه جامع و تحت نظارت کامل کارشناسان محیط زیست به مراکز مجاز امحاء منتقل شد.

خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک رضا شایسته با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت بر مدیریت صحیح پسماندهای ویژه صنعتی، کارشناسان این اداره با حضور در محل بارگیری، فرآیند جمع ‌آوری و انتقال این پسماندها را به ‌صورت کامل مورد پایش قرار دادند. به گزارشرئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک رضا شایسته با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت بر مدیریت صحیح پسماندهای ویژه صنعتی، کارشناسان این اداره با حضور در محل بارگیری، فرآیند جمع ‌آوری و انتقال این پسماندها را به ‌صورت کامل مورد پایش قرار دادند.

وی افزود: این نظارت با هدف اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات زیست ‌محیطی و جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی در مراحل بارگیری و انتقال پسماندهای ویژه صنعتی انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک در پایان با اشاره به راه ‌اندازی سامانه جامع محیط زیست انسانی کشور خاطرنشان کرد: تمامی نقل ‌و انتقالات پسماندهای صنعتی و ویژه به مراکز مجاز امحاء، پس از ثبت اطلاعات در سامانه و بررسی نوع و میزان پسماند، مطابق ضوابط و روش‌ های اجرایی مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست و تحت نظارت ادارات حفاظت محیط زیست مبدأ و مقصد انجام می‌ شود.