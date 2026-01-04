پخش زنده
حجتالاسلام علیاصغر اصغری با حکم رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، مسئولیت ریاست ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان مازندران را بر عهده گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طی حکمی از سوی حمیدرضا حاجیبابایی رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام علیاصغر اصغری به عنوان رئیس ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان مازندران منصوب شد.
در متن این حکم آمده است: انقلاب اسلامی، ثمره بصیرت و مجاهدت ملتی است که در پرتو رهبری پیامبرگونه امام خمینی (ره) و در تداوم آن، تحت زعامت حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)، الگویی بدیع و تمدنساز را در تاریخ معاصر رقم زد.
رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی در ادامه این حکم با اشاره به اهمیت راهبردی مراسم دهه مبارک فجر، بهویژه تقارن این ایام با اعیاد شعبانیه و میلاد باسعادت حضرت ولیعصر (عج)، بر ضرورت برگزاری باشکوه و مردمی برنامههای این دهه تأکید کرده است.
در این حکم با اشاره به تعهد، تجارب و سوابق مؤثر حجتالاسلام اصغری در عرصه تبلیغ و بزرگداشت ایامالله، از وی خواسته شده است با اتکا به خداوند متعال، توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و سیاستها و راهبردهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نسبت به انجام مأموریتهای محوله اهتمام ویژه داشته باشد.
در پایان این حکم، ابراز امیدواری شده است که با همت، تدبیر و مدیریت جهادی رئیس ستاد دهه فجر مازندران، جشن بزرگ مردمی دهه مبارک فجر در این استان به شایستگی برگزار شود.