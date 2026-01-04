نور امید مسیر قهرمانی ورزشکار البرزی را روشن کرد
نور امید مسیر قهرمانی ستایش مالمیر، نابینای ۱۷ ساله البرزی را با کسب طلای رقابت های پاراآسیایی،روشن کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،
در رقابتهای پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی، ستایش مالمیر، دختر ۱۷ ساله نابینای کشورمان، با درخشش در رشتههای پارا دومیدانی، موفق شد دو مدال طلا در مواد دوی ۲۰۰ متر و پرتاب نیزه و یک مدال برنز در دوی ۱۰۰ متر را به دست آورد.
ستایش مالمیر که از شش سالگی دویدن را آغاز کرده، طی سالهای اخیر نیز در رقابتهای کشوری در مواد دوی ۱۰۰ و ۲۰۰ متر، همواره از قهرمانان و رکوردداران بوده است.
تمرینهای مستمر او همراه با پدرش از دوران کودکی، زمینهساز این موفقیت بزرگ شد؛ موفقیتی که با اراده، پشتکار و ایمان مثالزدنی این دختر نوجوان نابینا، بار دیگر نام ایران را بر فراز افتخار ورزش پاراآسیایی به اهتزاز درآورد.