انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آیین گرامیداشت رودکی؛ پدر شعر پارسی را با عنوان «بوی جوی مولیان»، با همکاری سفارت تاجیکستان در ایران و بنیاد رودکی، سهشنبه ۱۶ دی برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این آیین فرهنگی و ادبی که ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد، محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، علی رواقی چهره ماندگار زبان و ادب فارسی و نظامالدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، درباره جایگاه رودکی در فرهنگ ایران و زبان و ادب فارسی سخنرانی خواهند کرد.
همچنین مرتضی امیری اسفندقه شاعر کشورمان نیز در این مراسم به شعرخوانی خواهد پرداخت.
در همین راستا، کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، با اشاره به جایگاه بنیادین رودکی در شکلگیری شعر فارسی گفت: رودکی با کلامی ساده، روان و سرشار از احساس، شعر را به زبان دل مردم نزدیک کرد و توانست پیوندی ماندگار میان شعر و زندگی برقرار کند.
وی اضافه کرد: رودکی با سرایش قصیده مشهور «بوی جوی مولیان» نهتنها زیباییهای زبان فارسی را به نمایش گذاشت، بلکه ارزشهای انسانی، خرد، شادی و معنای زیستن را در شعر جاری کرد.
خورابه تأکید کرد: اندیشه و شعر رودکی فراتر از مرزهای زمان و مکان حرکت کرده و مفاهیمی جهانشمول آفریده است که با گذشت قرنها همچنان طراوت و تأثیر خود را حفظ کردهاند.
او تأکید کرد: یادکرد از این شاعر بزرگ، در حقیقت بزرگداشت ریشههای هویت فرهنگی ما و یادآور اهمیت زبان و ادبیاتی است که قرنها پیونددهنده فرهنگها و اندیشهها بوده است.
معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اشاره به آیین «بوی جوی مولیان» نیز تصریح کرد: برگزاری این رویداد فرهنگی و ادبی، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی میراث مشترک زبان فارسی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان کشورهای فارسیزبان، بهویژه ایران و تاجیکستان را فراهم میآورد و میتواند زمینهساز گفتگوی علمی و ادبی میان پژوهشگران، شاعران و علاقهمندان به رودکی و زبان و ادب پارسی باشد.
چهارم دی در گاهشمار ایران روز بزرگداشت رودکی پدر شعر فارسی است.