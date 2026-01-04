انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آیین گرامی‌داشت رودکی؛ پدر شعر پارسی را با عنوان «بوی جوی مولیان»، با همکاری سفارت تاجیکستان در ایران و بنیاد رودکی، سه‌شنبه ۱۶ دی‌ برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این آیین فرهنگی و ادبی که ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد، محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، علی رواقی چهره ماندگار زبان و ادب فارسی و نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، درباره جایگاه رودکی در فرهنگ ایران و زبان و ادب فارسی سخنرانی خواهند کرد.

همچنین مرتضی امیری اسفندقه شاعر کشورمان نیز در این مراسم به شعرخوانی خواهد پرداخت.

در همین راستا، کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، با اشاره به جایگاه بنیادین رودکی در شکل‌گیری شعر فارسی گفت: رودکی با کلامی ساده، روان و سرشار از احساس، شعر را به زبان دل مردم نزدیک کرد و توانست پیوندی ماندگار میان شعر و زندگی برقرار کند.

وی اضافه کرد: رودکی با سرایش قصیده مشهور «بوی جوی مولیان» نه‌تنها زیبایی‌های زبان فارسی را به نمایش گذاشت، بلکه ارزش‌های انسانی، خرد، شادی و معنای زیستن را در شعر جاری کرد.

خورابه تأکید کرد: اندیشه و شعر رودکی فراتر از مرز‌های زمان و مکان حرکت کرده و مفاهیمی جهان‌شمول آفریده است که با گذشت قرن‌ها همچنان طراوت و تأثیر خود را حفظ کرده‌اند.

او تأکید کرد: یادکرد از این شاعر بزرگ، در حقیقت بزرگداشت ریشه‌های هویت فرهنگی ما و یادآور اهمیت زبان و ادبیاتی است که قرن‌ها پیونددهنده فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها بوده است.

معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اشاره به آیین «بوی جوی مولیان» نیز تصریح کرد: برگزاری این رویداد فرهنگی و ادبی، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی میراث مشترک زبان فارسی و تقویت پیوند‌های فرهنگی میان کشور‌های فارسی‌زبان، به‌ویژه ایران و تاجیکستان را فراهم می‌آورد و می‌تواند زمینه‌ساز گفتگوی علمی و ادبی میان پژوهشگران، شاعران و علاقه‌مندان به رودکی و زبان و ادب پارسی باشد.

چهارم دی در گاهشمار ایران روز بزرگداشت رودکی پدر شعر فارسی است.