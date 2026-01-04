پخش زنده
به طور همزمان با سراسر کشور، سرشماری آزمایشی عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵، با شعار «سرشماری ثبتی، آمار دقیق، ایران قوی» در استان یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در استان نیز آغاز شده و شهر تفت به عنوان نمونه شهری و دهستان پیشکوه به عنوان نمونه روستایی برای اجرای این مرحله انتخاب شدهاند.
مأموران آمارگیر با حضور میدانی در این مناطق، عملیات سرشماری را به صورت حضوری و بر اساس بلوکبندیهای دقیق از پیش تعیینشده آغاز کردهاند.
هدف از اجرای مرحله آزمایشی، سنجش میزان آمادگی زیرساختها، ارزیابی فرایندهای اجرایی، آزمون ابزارهای جمعآوری داده و ارتقای کیفیت اطلاعات ثبتی است تا سرشماری اصلی سال ۱۴۰۵ با دقت، سرعت و کمترین خطا اجرا شود.
سرشماری ثبتیمبنا، با تکیه بر دادههای ثبتی دستگاههای اجرایی و تکمیل آن از طریق مراجعه میدانی، نقش مؤثری در تولید آمارهای بهروز، دقیق و قابل اتکا برای سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه و تصمیمسازیهای کلان کشور ایفا میکند.
در این مرحله، ۹ مأمور آمارگیر آموزشدیده، عملیات جمعآوری اطلاعات را با مراجعه حضوری به خانوارها و تمامی اماکن و محدودههای تعیینشده انجام میدهند.
گردآوری اطلاعات به صورت الکترونیکی و با استفاده از تبلت صورت میگیرد و حدود ۵۰ قلم اطلاعاتی مرتبط با ویژگیهای جمعیتی، مسکونی و مکانی ثبت خواهد شد؛ اقدامی که ضمن افزایش دقت دادهها، زمان پردازش و انتشار آمار را نیز به شکل قابل توجهی کاهش میدهد.
مأموران آمارگیر دارای جلیقه و کارت شناسایی معتبر با آرم و هولوگرام مرکز آمار ایران بوده و همهروزه از ساعت ۷ صبح تا ۷ بعدازظهر برای انجام مأموریت خود به درب منازل مراجعه خواهند کرد.
همکاری و همراهی شهروندان در ارائه اطلاعات صحیح، نقش تعیینکنندهای در موفقیت این طرح ملی و بهبود کیفیت آمارهای رسمی کشور دارد.
همچنین در صورت بروز هرگونه ابهام یا نیاز به پاسخگویی، شهروندان استان یزد میتوانند با ستاد سرشماری استان به شماره ۰۳۵۳۱۱۱۹۶۱۲ از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب تماس حاصل کرده و راهنماییهای لازم را دریافت کنند.
لازم به ذکر است، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، نقطه عطفی در نظام آماری کشور محسوب میشود و نتایج آن، پشتوانهای مهم برای برنامهریزی دقیقتر، توزیع عادلانهتر منابع و تحقق توسعه متوازن در استان یزد و سراسر ایران خواهد بود.