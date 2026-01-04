مسابقات فوتبال لاتزیو و ناپولی، رئال مادرید و رئال بتیس و بسکتبال تیم‌های کلیولند کاوالیرز و دیترویت پیستونز، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در چارچوب رقابت‌های هفته هجدهم فوتبال لیگ سری آ ایتالیا ۲۶ـ ۲۰۲۵، در آخرین روز هفته هجدهم از ساعت ۱۵، دیدار بین تیم‌های لاتزیو و ناپولی با گزارشگری علیرضا علیفر و به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

لاتزیو از ۱۶ بازی با کسب ۳۴ امتیاز در رتبه ۳ جدول قرار دارد و ناپولی با ۱۷ بازی و کسب ۲۴ امتیاز در رتبه ۹ جدول است و هر دو تیم به ۳ امتیاز این دیدار نیاز دارند.

برنامه «لذت فوتبال»، مسابقه بین دو تیم رئال مادرید و رئال بتیس را به صورت زنده از آنتن شبکه ورزش پخش می کند.

در چارچوب رقابت‌های هفته هجدهم لیگ لالیگا و در نخستین مسابقه رئال مادرید در سال ۲۰۲۶، از ساعت ۱۸:۴۵، جدال بین دو تیم رئال مادرید و رئال بتیس با گزارشگری سعید زلفی پخش می شود..

رئال مادرید از ۱۸ بازی با ۴۲ امتیاز در رتبه جدول و رئال بتیس با ۱۷ بازی و کسب ۲۸ امتیاز در رتبه ۶ جدول قرار دارد.

از نظر عملکرد آماری رئال مادرید در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۳ گل خورده و ۱۸ گل به ثمر رسانده است.

رئال بتیس در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۰ گل خورده و ۲۲ گل به ثمر رسانده است.

در چارچوب رقابت‌های بسکتبال حرفه‌ای ان بی‌ای فصل ۲۶ ـ ۲۰۲۵، از ساعت ۲۲:۴۰، دیدار تیم‌های کلیولند کاوالیرز و دیترویت پیستونز، با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می شود.

کلیولند کاوالیرز در رده ۷ جدول و دیترویت پیستونز در صدر جدول این دوره از بازی‌های بسکتبال ان بی‌ای قرار دارد.