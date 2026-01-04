معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست استان تهران از مشاهده و تصویربرداری یک قلاده پلنگ ایرانی در شهرستان فیروزکوه خبر داد و تأکید کرد: مشارکت فعال مردم در ثبت حضور گونه‌های ارزشمند، نقش کلیدی در حفاظت از حیات وحش دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اقتدار با اعلام این خبر گفت: روز گذشته ۱۳ دی ماه، یکی از شهروندان ساکن روستای هرانده فیروزکوه موفق به تصویربرداری از یک قلاده پلنگ شد و بلافاصله پس از ثبت تصویر، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه اطلاع داد.

وی افزود: این شهروند دوستدار محیط زیست، فیلم تهیه ‌شده را در اختیار مأموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه قرار داد که پس از بررسی اولیه، حضور این گونه ارزشمند در زیستگاه‌ های طبیعی منطقه تأیید شد.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست استان تهران با قدردانی از همکاری و مسئولیت ‌پذیری شهروندان فیروزکوه در حفاظت از حیات ‌وحش، تصریح کرد: فرهنگسازی و مشارکت آگاهانه مردم، نقش مهمی در تکمیل زنجیره حفاظت و صیانت از گونه ‌های شاخصی همچون پلنگ ایرانی دارد.

اقتدار در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده گونه‌ های وحشی به‌ ویژه گربه‌ سانان، ضمن پرهیز از هرگونه رویارویی مستقیم، نکات ایمنی را رعایت کرده و موضوع را در اسرع وقت به نزدیک ‌ترین پاسگاه محیط ‌بانی یا اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.