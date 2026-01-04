مدیر مجتمع فروکروم جغتای از ثبت نصاب تولید ماهانه ۲۶۴۷ تن در آذر و رشد ۱۷ درصدی تولید و ۴۰ درصدی صادرات در ۹ ماه گذشته از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) محمدرضا خسروجردی مدیر مجتمع فروکروم جغتای عملکرد درخشان واحد خود را اعلام کرد و افزود: در آذرماه امسال با تولید ۲۶۴۷ تن فروکروم، بالاترین نصاب ماهانه امسال به ثبت رسید.

وی توضیح داد: آمار ۹ ماه گذشته نشان‌دهنده رشد ۱۷ درصدی تولید و ۱۳ درصدی فروش در مقایسه با مدت مشابه پارسال است که مرهون تلاش کارکنان و حمایت‌های راهبردی است.

خسروجردی درباره صادرات تأکید کرد: باوجود چالش‌های تحریمی و بین‌المللی، صادرات مجتمع در این دوره ۴۰ درصد افزایش یافته که نتیجه برنامه‌ریزی منسجم، ارتقای بهره‌وری و گسترش بازارهای هدف است.

مدیر مجتمع در پایان با قدردانی از همراهی کارکنان گفت:ادامه مسیر افزایش تولید و تقویت حضور جهانی، اولویت راهبردی فروکروم جغتای خواهد بود.