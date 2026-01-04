پخش زنده
امروز: -
نشست تخصصی بررسی چالشهای محیط زیست با حضور معاون انسانی سازمان محیط زیست برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست که با حضور صدیقه ترابی و مدیران و کارشناسان حوزه معاونت محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان همدان برگزار شد، از مستند «آینه آسمان» با موضوع وضعیت تالاب آقگل رونمایی شد.
صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به استان همدان و با حضور در این نشست خاطرنشان کرد: استان همدان به دلیل موقعیت جغرافیایی و بافت جمعیتیاش، نیازمند یک رویکرد پایش جامع و فراگیر است. تمرکز ما بر آلودگیهای منشأ انسانی است؛ از مدیریت پسماندها تا کیفیت هوا. مهم است که دادههای ما دقیق و بهروز باشند تا تصمیمگیریها مبتنی بر واقعیت علمی باشد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست در ادامه با تاکید بر اینکه مأموریت اصلی معاونت محیط زیست انسانی، تضمین سلامت شهروندان از طریق کنترل دقیق منابع آلاینده است گفت: هرگونه کوتاهی در پایش آلودگیهای منابع ثابت و متحرک، قابل قبول نیست. سازمان حفاظت محیط زیست باید با رویکردی جامع، بر تمام ابعاد آلودگی محیط زیستی که به طور مستقیم بر کیفیت زندگی مردم تأثیر میگذارد، نظارت مستمر داشته باشیم.
ترابی همچنین در خصوص بحرانهای آبی منطقه به صورت ویژه تأکید کرد و گفت: پیگیری وضعیت تالابها، به ویژه تالاب آقگل، در دستور کار ویژه سازمان قرار دارد و این مسئله صرفاً یک دغدغه محیط زیستی نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی و اقتصادی نیز محسوب میشود.
در ابتدای جلسه، شهرام احمدی فارسانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان به موضوعات مهمی از جمله شاخصهای کیفیت هوا، نتایج پایشهای آلودگی، مدیریت پسماندهای صنعتی و شهری، و اقدامات انجامشده در زمینه ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژههای عمرانی پرداخت و افزود: «همکاران ما در محیط زیست انسانی همدان با کمبودهای زیرساختی و نیاز به تجهیزات پایش پیشرفته مواجه هستند. با این وجود، تلاش شبانهروزی برای حفظ سلامت عمومی ادامه دارد و نیازمند توجه و حمایت بیش از پیش سازمان هستیم.
وی افزود: اثر مستند رسانهای ، حاصل تلاش پدرام شبیری، مستندساز و عکاس نامآشنا در حوزه حیات وحش است که موضوع خشک شدن تالاب آقگل را به تصویر میکشد که این مستند به عنوان ابزاری مؤثر در افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت حفاظت از تالابها مورد استقبال قرار گرفت.
موضوعاتی همچون، لزوم تقویت همکاریهای ملی و استانی، استفاده از فناوریهای نوین در پایش و کنترل آلودگی، و بهکارگیری ظرفیتهای هنری و رسانهای برای فرهنگسازی محیط زیستی از دیگر محورهای مورد تاکید در این نشست بود.