پخش زنده
امروز: -
دوره آموزشی تخصصی ویژه ضابطین دادگستری با تمرکز بر قوانین و مقررات حوزه محیط زیست، با حضور کارکنان و محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، دوره آموزشی تخصصی ویژه ضابطین دادگستری با تمرکز بر قوانین و مقررات حوزه محیط زیست، با حضور کارکنان و محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان برگزار شد. این دوره با همکاری دادگستری شهرستان و با هدف تقویت بنیه قانونی نیروهای حفاظتی برگزار شد.
هدف اصلی این دوره، آشنایی دقیق محیطبانان با نحوه تشکیل پروندههای قضایی، مستندسازی تخلفات، نگارش صورتجلسهها، قانون هوای پاک و پسماند در چهارچوب ضوابط قانونی بوده است.
سید جلال موسوی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان در حاشیه این دوره اظهار داشت: با توجه به گستردگی مناطق تحت مدیریت و افزایش روزافزون تهدیدات محیط زیستی در شهرستان، نیاز بود که محیطبانان ما به عنوان ضابطین خاص دادگستری، از بالاترین سطح دانش حقوقی برخوردار باشند.
انتظار میرود برگزاری مستمر این دورههای تخصصی، کارایی و دقت مأموران اجرایی محیط زیست اردکان را در رسیدگی به پروندههای تخلفات محیطی بهطور چشمگیری ارتقا دهد.