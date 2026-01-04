فرمانده سپاه عاشورا گفت:مردم ایران در همه صحنه‌ها ثابت کردند پای نظام و انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و تا پای جان برای امنیت و اقتدار کشور جانفشانی می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سردار عباسقلیزاده در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دل ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت در سالن همایش های مصلای امام خمینی (ره) تبریز با تبریک سالروز ولادت امام علی (ع) و گرامیداشت سالگرد شهادت سردار دل‌ها گفت:اتحاد و همدلی موجود در استان آذربایجان شرقی را مدیون مسئولان دلسوز استانی هستیم.

وی افزود:استان ما یک دل مطیع ولایت هستند و آذربایجان شرقی از استان‌های امن کشور در تمامی برهه‌های انقلاب اسلامی بوده و است.

سردار عباسقلیزاده افزود: مردم ایران اسلامی در همه صحنه‌ها ثابت کردند پای نظام و انقلاب اسلامی ایستاده اند و تا پای جان برای امنیت و اقتدار جانفشانی می کنند و در سایه هدایت‌های داهیانه امامین انقلاب اسلامی تمامی توطئه‌های دشمنان را خنثی می کنند.

وی تصریح کرد:در برهه کنونی که دشمنان قصد بر هم زدن امنیت کشور را دارند اصناف ، بازاریان و اتحادیه‌های ما با بصیرت و آگاهی خود بیانیه‌ای دادند و بار دیگر بر افتخارات استان افزودند.