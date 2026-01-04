به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف گفت: محیط‌بانان حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف هنگام گشت زنی در یکی از مناطق آزاد شهرستان، موفق به دستگیری یک نفر متخلف شکار شدند.

دادی افزود: از فرد دستگیر شده یک قبضه سلاح ساچمه زنی، ۴ عدد فشنگ و یک دستگاه دوربین چشمی و همچنین از منزل وی مقادیری گوشت متعلق به شکار غیر مجاز یک راس کل وحشی کشف و ضبط شد.

وی گفت: پرونده فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.