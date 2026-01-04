به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، فرهاد منظوری گفت: در طرح ایرانمون ن باید دانش آموزان را به میدان کار تربیتی و یادگیری وارد کنیم تا بتوانیم از دیدگاه‌های خلاقانه آنها بهره بگیریم.فعالیت‌های پیش بینی شده در ایرانمون زمانی می‌تواند برای دانش آموزان جذاب و مفید باشد که از آنها در فرآیند کاری داخل مدارس دعوت و نظرخواهی کرد.

وی تصریح کرد:فعالیت‌های دانش آموزان درحوزه پرورشی و فرهنگی در استان البرز قابل تحسین است که نمونه بارز آن را از جمله در همخوانی سرود هزار نفری دختران، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، استقبال و تشیع ازشهدای گمنام در مدارس استان وبرنامه‌های ملی، مذهبی و انقلابی در سطح شهر‌های استان مشاهده کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بسته تربیتی آموزشی ایرانمون باید در همه مدارس گردش داشته باشد، عنوان کرد: در این بسته پیام‌های کلیدی در چهار محور اتحاد، شناخت دشمن، اقتدار و خودآگاهی تمدنی استخراج و برای دوره‌های مختلف تحصیلی ساده سازی شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش البرز ادامه داد: تقویت همبستگی و انسجام ملی در دفاع از ایران اسلامی، آگاهی بخشی درباره زمینه‌ها و عوامل وقوع جنگ تحمیلی و تقویت تاب آوری امید و سلامت روانی دانش‌آموزان از اهدف طراحی این بسته‌های تربیتی و یادگیری است.